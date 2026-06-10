Escuelas particulares e IC suspenden clases por Mundial 2026

La UACAM sí tendría actividades educativas debido a la presentación de exámenes.

Las y los estudiantes de escuelas particulares de Campeche se sumarán a la fiebre futbolera y suspenderán actividades académicas este jueves con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en el que la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica a la 1:00 de la tarde.

Asimismo, el Instituto Campechano (IC) confirmó la suspensión de clases para los 2 mil 350 alumnos de todas las licenciaturas y de la preparatoria 'Profr. Ramón Berzunza Herrera', con el objetivo de que puedan disfrutar del inicio de la justa deportiva.

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No obstante, la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) no se ha sumado —hasta ahora— a esta medida, por lo que los 12 mil estudiantes matriculados en todas las facultades y las dos preparatorias 'Profr. Ermilo Sandoval Campos' y 'Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy' acudirían este jueves a las aulas con normalidad. La razón: tendrían programados exámenes.

Instituto Campechano (IC) confirmó la suspensión de clases para los 2 mil 350 alumnos

La Secretaría de Educación (Seduc) del Estado declaró hoy la suspensión de actividades académicas y administrativas para este 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, para los 173 mil 600 alumnos de escuelas de todos los niveles de Educación Básica en la Entidad, reanudando las clases el viernes 12 de junio.

En cuanto al nivel Medio Superior y Superior, la dependencia aclaró que respeta su autonomía y quedará a consideración de sus titulares la decisión de suspender labores, siempre y cuando no exista afectación en sus actividades calendarizadas.

La Seduc reafirmó que esta justa deportiva busca fortalecer la integración familiar y fomentar la promoción del deporte.