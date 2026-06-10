Calentamiento global dispara nuevamente temperaturas extremas en Quintana Roo

El calentamiento global continúa modificando de manera significativa las condiciones climáticas en Quintana Roo, donde las temperaturas extremas y los cambios en los patrones de lluvia son cada vez más evidentes.

Así lo señaló el meteorólogo del Ayuntamiento de Playa del Carmen, Antonio Morales Ocaña, quien advirtió que los efectos del cambio climático son irreversibles y que la población tendrá que adaptarse a esta nueva realidad.

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Explicó que desde 2014 se comenzaron a registrar picos históricos de temperatura en la entidad, con máximas de hasta 38 grados centígrados a la sombra. Aunque en años posteriores hubo una ligera disminución, durante 2025 nuevamente se alcanzaron valores similares, acompañados de sensaciones térmicas superiores a los 45 grados.

Morales Ocaña indicó que el aumento de las temperaturas está relacionado con el proceso de calentamiento global que se ha intensificado durante la última década, así como con la época del año, cuando la radiación solar es más intensa y la temperatura del océano favorece la evaporación y la formación de sistemas meteorológicos.

En las últimas semanas se han reportado amaneceres con valores cercanos a los 28 grados centígrados / POR ESTO!

El especialista señaló que otro efecto visible es la alteración de los ciclos de lluvia en la Península de Yucatán. Tras varios meses de sequía, la temporada de lluvias y ciclones tropicales inició formalmente el 1 de junio con la llegada de ondas tropicales que han comenzado a generar precipitaciones en la región.

Detalló que los remanentes de la onda tropical número seis provocaron la formación de un canal de baja presión que generó lluvias en Playa del Carmen, mientras que este miércoles los núcleos de tormenta se distribuyeron en distintos puntos de Quintana Roo.

De acuerdo con el pronóstico, durante los próximos días las precipitaciones podrían incrementarse debido a la organización de una amplia zona de tormentas que abarcaría Quintana Roo, Yucatán y Campeche, acompañada de actividad eléctrica.

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El meteorólogo reiteró que los registros de temperaturas mínimas también reflejan el impacto del calentamiento global, ya que en las últimas semanas se han reportado amaneceres con valores cercanos a los 28 grados centígrados, lo que impide que el ambiente se refresque durante la noche.

Finalmente, sostuvo que los récords de calor seguirán presentándose en los próximos años, por lo que consideró indispensable fortalecer las medidas de adaptación ante los efectos del cambio climático que ya se manifiestan en la región.