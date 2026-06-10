Presunto abuso de una adolescente provoca fuerte movilización policial en hotel de Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este martes en un hotel de la colonia Tacubaya, luego del reporte de una presunta agresión sexual en contra de una menor de edad al interior de una de las habitaciones.

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Los hechos ocurrieron en el hotel Lino’s, ubicado sobre la calle 31 entre las calles 42-A y 42-B, hasta donde acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y agentes de la Policía Estatal para atender el reporte y asegurar el área.

Los hechos ocurrieron en una habitación de un hotel ubicado en la calle 31.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a una adolescente que se encontraba dentro de una habitación y que habría sido víctima de abuso. Tras una valoración médica inicial, los socorristas determinaron trasladarla a un hospital para una atención más especializada, acompañada por uno de sus familiares.

De manera preliminar, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que la menor llegó al establecimiento, así como para determinar quién o quiénes estuvieron con ella antes de los hechos reportados.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial sobre personas detenidas ni sobre el posible responsable, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

La identidad de la menor se mantiene bajo estricta reserva para proteger su integridad y garantizar el debido proceso de investigación.

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JGH