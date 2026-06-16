¿Altair Jarabo se va a divorciar del empresario francés?, esto se sabe sobre el matrimonio

Este día martes 16 de junio, comenzó a circular información sobre que la actriz Altair Jarabo, se encuentra pasando por una fuerte crisis matrimonial con el empresario Frédéric García, incluso se ha mencionado que ya estarían separados.
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¿Altair Jarabo y su esposo se están separando?
El encargado de revelar esta información fue el periodista Alex Kaffie, quien aseguró que la actriz y su esposo llevan varias semanas separados, aunque no se sabe si será de manera definitiva o se están tomando un tiempo
"Me entero de que Altair Jarabo, de 39 años, y su esposo 20 años mayor que ella, están separados. Sí, la actriz mexicana y el empresario francés Frédéric García desde hace semanas están haciendo vidas separadas"
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Añadió que en estos momentos Altair Jarabo está disfrutando de un viaje por la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, mientras que Frédéric García se encuentra en Florencia, Italia.
"No sé si su separación es definitiva o solo atraviesan por una crisis matrimonial, pero mientras escribo esta nota el esposo de Altair está en Florencia, Italia haciendo vida de soltero al tiempo que aquella se divierte con gente de su edad en Miami, Florida"
Cabe mencionar que hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido algún detalle al respecto, pero si llevan bastante tiempo que no aparecen juntos.