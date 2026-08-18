Feria de San Román 2026 en Campeche: ¿Cuándo instalarán los juegos mecánicos? Esto se sabe

Las festividades en honor al Cristo Negro de San Román ya comenzaron en Campeche y, con ellas, crece una de las preguntas entre las familias que cada año acuden a la tradicional feria: ¿cuándo comenzarán a instalarse los juegos mecánicos en el Foro Ah Kim Pech? Hasta este martes 18 de agosto, las autoridades no han dado a conocer públicamente una fecha específica para el inicio del montaje de las atracciones de la edición 2026.

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La instalación de los juegos mecánicos forma parte de las actividades tradicionales de la Feria de San Román. El propio Ayuntamiento de Campeche incluye entre las características de esta celebración los eventos culturales y deportivos, exposiciones, procesiones y juegos mecánicos durante septiembre. Asimismo, documentos de Protección Civil ubican al Foro Ah Kim Pech como el espacio utilizado para estas atracciones durante las festividades.

¿Cuándo llegarían los juegos mecánicos de San Román 2026?

Aunque todavía no existe una fecha oficial para 2026, los antecedentes permiten tener una referencia. En 2025, los tráileres con las atracciones comenzaron a llegar al Foro Ah Kim Pech el 4 de septiembre, cuando trabajadores iniciaron el desembarque y armado de las estructuras para las ferias de San Román y San Francisco. Las actividades con los juegos arrancaron posteriormente, el 11 de septiembre.

En 2022 ocurrió algo similar: el Ayuntamiento anunció que la instalación de los juegos mecánicos en el Foro Ah Kim Pech comenzaría desde el 4 de septiembre, antes de las principales actividades de la feria. Estos antecedentes apuntan a que el montaje de 2026 podría comenzar entre finales de agosto y los primeros días de septiembre, aunque esta fecha es únicamente una estimación mientras se espera el anuncio oficial.

Juegos deberán pasar revisiones antes de abrir

La llegada de las estructuras no significa que puedan comenzar a funcionar inmediatamente. En ediciones anteriores, Protección Civil Municipal ha realizado inspecciones y pruebas de funcionamiento a los juegos antes de permitir el acceso del público, verificando estructuras, instalaciones y condiciones de seguridad. La autoridad municipal ha señalado que el recinto ferial solamente puede abrir cuando se cumpla con las disposiciones de Protección Civil.

La sede habitual de las grandes atracciones es el Foro Ah-Kim-Pech, ubicado en la zona del malecón de la capital campechana. Además de los juegos mecánicos, tradicionalmente se instalan puestos de comida, ropa, artesanías y artículos para el hogar, convirtiendo el lugar en uno de los principales puntos de reunión durante septiembre.

¿Cuándo es la Feria de San Román en Campeche?

La celebración de San Román es una de las fiestas tradicionales más antiguas de Campeche y está ligada a la veneración del Cristo Negro. El Ayuntamiento señala que tradicionalmente las actividades principales se desarrollan durante septiembre e incluyen eventos religiosos, culturales, deportivos y recreativos.

Por ahora, lo que falta por conocerse es la fecha oficial de llegada e instalación de los juegos mecánicos, las atracciones que estarán disponibles, los precios y las posibles promociones de la edición 2026. Si se mantiene el comportamiento de años anteriores, será durante las próximas semanas cuando el Foro Ah Kim Pech comience a cambiar de imagen con la llegada de tráileres y las primeras estructuras de la tradicional Feria de San Román.

JGH