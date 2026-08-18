Hallan un cuerpo en estado de descomposición dentro de vivienda en la SM 252 de Cancún

Un habitante del fraccionamiento Vista Real, en la Supermanzana 252, fue localizado sin vida, cuando su cuerpo se encontraba en estado de descomposición, por lo cual no pudieron ser precisadas las causas de la muerte.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo en los primeros minutos de la madrugada de este martes y realizaron su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar la causa del deceso.

Los primeros reportes señalaron que los olores fétidos alertaron a los vecinos de la calle privada Monte Isleta, ubicada del lado del Arco Norte, con lo que pidieron la intervención de las autoridades al número de emergencias 911.

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito corroboraron a través de una ventana que había un cuerpo en estado de descomposición en el interior de la vivienda, marcada con el número 34.

Debido a que la puerta principal estaba cerrada con llave, los policías solicitaron el apoyo de elementos del Cuerpo de Bomberos para poder abrir. Los agentes de la FGE ingresaron al inmueble y localizaron el cuerpo en el área de la cocina, sin que se localizaran aparentes huellas de violencia.

El ahora occiso fue identificado con el nombre Carlos, de 64 años de edad, en datos obtenidos en una credencial de elector que se encontraba en la vivienda.