Familias del centro de Hopelchén exigen restablecimiento de energía eléctrica por apagón de cuatro días

Cansados y hartos porque llevan cuatro días sin energía eléctrica y ante los engaños de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vecinos del centro de la ciudad de Hopelchén protestaron pacíficamente este martes por la mañana en las oficinas de la paraestatal en la cabecera municipal, para exigir el restablecimiento del servicio.

Alrededor de las ocho de la mañana, Roxana Zapata Pool, Jorge Durán Chan, Jorge Carlos Lara Solís, José Eulario Chí Xool y otros más acudieron a las oficinas de la CFE, porque desde el sábado por la tarde no cuentan con el servicio eléctrico, con las afectaciones que conlleva.

Durán Chan expresó que el servicio de la CFE es pésimo, que pagan puntualmente y no se los regalan. Indicó que tras los ventarrones del fin de semana se quedaron sin energía y han subsistido con neveras y hielo para conservar medicamentos que requieren refrigeración.

“Parece que ya se ha vuelto costumbre que los usuarios se organicen y protesten o retengan vehículos y empleados de la CFE”, añadió.

Agregó que desde hace días han sido engañados por la CFE y que los sectores afectados son la calle 22 y calle 21 por 24 del centro, donde alrededor de 15 familias quedaron sin servicio.

Los vecinos atribuyeron la negligencia de la CFE al Encargado de la Oficina en Hopelchén, pese a contar con unidades, infraestructura y personal.

“Estamos molestos totalmente porque después de 72 horas no contamos con un servicio que pagamos puntualmente; si no lo haces, te lo cortan”, externó Durán.

Por su parte, Roxana Zapata Pool lamentó que los empleados se burlan de las necesidades de los usuarios y señaló que el Encargado Vázquez se ofendió porque el vigilante dio su nombre a los inconformes, calificándolo de incompetente.

Jorge Carlos Lara Solís indicó que el transformador ubicado en la calle 22 entre 19 y 21 posiblemente esté sobrecargado por el crecimiento del sector.

Los vecinos se retiraron tras una hora, luego de que les informaron que la CFE atendería el problema este mismo martes.