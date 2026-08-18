Convocan a supuestas Batallas de Aura en Mérida, ¿De qué se trata esta tendencia?

Una nueva tendencia se ha vuelto viral en redes sociales, y ahora ha llegado a la ciudad de Mérida, desatando diversos comentarios, muchos de ellos polémicos, sobre la creatividad que surge del internet.

Se trata de las Batallas de Aura, fenómeno viral que surgió de TikTok y ahora ha llegado a Mérida, donde en redes sociales han convocado al primer evento sobre esta tendencia.

Han sido diversas convocatorias sobre esta peculiar batalla que ya circulan en Facebook e invita a los participantes a competir por quién tiene más aura.

Además, mencionan que los participantes podrían tener premios en efectivo, y hay al menos tres fechas que ya circulan en redes sociales.

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22 de agosto - Monumento a la Patria

27 de agosto - Plaza Grande

30 de agosto - Parque La Plancha

¿Qué son las Batallas de Aura?

Las batallas de aura son un fenómeno viral de internet en el que dos o más personas compiten, de forma real o simbólica, por demostrar quién tiene mayor “aura”, es decir, presencia, seguridad, estilo o capacidad para imponer respeto sin necesidad de decir demasiado.

El concepto se volvió popular en redes sociales, donde momentos cotidianos, enfrentamientos deportivos, entradas espectaculares o gestos inesperados son calificados como auténticos “momentos de aura”.

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Más que una competencia formal, las batallas de aura funcionan como una especie de duelo de actitud: gana quien logra proyectar mayor confianza, carisma o dominio de la situación.

En redes, los usuarios suelen exagerar estos momentos con ediciones, memes y rankings, convirtiendo una simple mirada, un movimiento o una respuesta inesperada en una épica pelea por determinar quién tiene más aura.