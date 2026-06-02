Cristian Nodal revela la inspiración para su primer tatuaje en el rostro.

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, ha vuelto a encender las redes al compartir detalles inéditos sobre su vida personal y profesional. En una reciente entrevista en formato podcast, el artista de 27 años resolvió una de las mayores incógnitas de su carrera: el verdadero motivo e inspiración detrás de su primer tatuaje en el rostro.

El artista explicó que la decisión de tatuarse una “X” se encuentra relacionado con un hito de su trayectoria musical. Nodal detalló que este símbolo representaba un sueño que cumplió, específicamente se encuentra relacionado con una colaboración que el músico deseaba realizar.

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¿Cuál es la razón detrás del primer tatuaje en el rostro de Nodal?

Nodal reveló que la gran inspiración para dar ese paso tan radical en su imagen fue su colaboración con la legendaria banda mexicana Maná. El intérprete de “Adiós Amor” explicó que grabar con ellos representaba un auténtico sueño cumplido dentro de su carrera. Debido al impacto de dicha colaboración decidió inmortalizar este logro.

Para él, compartir estudio con la agrupación fue un suceso "legendario" que merecía marcar su piel para siempre. El trabajo con Maná llegó en mayo de 2022 momento en dónde trabajaron en el tema “Te lloré un río”, canción que fue grabada en dos versiones: una mezcla de pop y banda, mientras que la otra tiene un ritmo de banda y mariachi.

“En mi cabeza era de ‘Acabo de hacer mi primera cosa legendaria’, sé que hice algo legendario para mí”, comentó el artista en entrevista con Javier Paniagua. Esta revelación llega en un momento de transición para el sonorense tras haber iniciado un tratamiento dermatológico con láser para removerse la tinta facial.

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