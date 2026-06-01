Emiliano Aguilar le pone condición a Christian Nodal para perdonarlo

Todo parece indicar que Emiliano Aguilar tiene muchas cosas que revelar sobre los conflictos familiares, pues en esta ocasión, decidió otorgar una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, donde habló de su carrera en la industria de la música y sobre su familia.

Sin embargo, no es la primera ocasión en que Emiliano Aguilar arremete en contra de su familia, una de las polémicas más fuertes que ha tenido es con su cuñado, Christian Nodal.

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¿Qué ha dicho Emiliano Aguilar sobre Christian Nodal?

El joven rapero mencionó que conoció a Christian Nodal mucho antes de que estuviera con su hermana Ángela Aguilar, pues el primer encuentro fue cuando el sonorense le habría los conciertos a Pepe Aguilar; aunque el conflicto se dio cuando su cuñado, supuestamente se emborrachó y le faltó el respeto a sus dos hijas.

“Un día Nodal me manda mensaje por el Instagram, esa es la única razón por la que siempre le voy a seguir caga** el pa* y no me importa, hasta que me pida disculpas, la neta; el vato me mandó mensaje a las 3:40 de la mañana bien borracho e insultó a mis hijas”

Esto lo lastimó mucho, al grado que se generó una enemistad, pues no estuvo de acuerdo con las acciones de Nodal, incluso mencionó que le debería de ofrecer una disculpa.

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“A mí insúltame lo que quieras, dime pend…, estúp…, lo que quieras, pero con mis hijas no. Al final me escribió y me dijo: Aquí tengo a tu ex viniendo con tus hijas para mantenerlas. Le contesté: ‘Váyase a la ver…’. Y luego le mandé una foto de un chaparrito con su cara. Yo le dije con mis hijas no carnal, mira a mí lo que quieras, dime lo que quieras, pero no hables de mis hijas, ni te atrevas a mencionarlas y lo hizo”

Finalizó mencionando que no le interesa tener una relación con su hermana Ángela, pero sí con su papá Pepe Aguilar.

“Sí lo voy a hacer, pero ahorita todavía no es el momento porque yo todavía tengo muchas metas que quiero cumplir. Quiero llegar a un nivel un poquito más alto para poder invitarlo a comer un día y yo pagar, en vez de que él esté pagando la comida siempre de todos, yo quiero pagarle la comida a mi papá”

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