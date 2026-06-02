El Bogueto asegura que Yeri Mua mandó a golpear a su esposa: "La vida te trata como tu la tratas"

Una nueva y fuerte polémica sacude al género urbano mexicano. El Bogueto ha confirmado públicamente que la influencer y cantante Yeri Mua presuntamente mandó a amenazar y golpear a su esposa, Ximena Flores. Estos comentarios han generado gran revuelo en redes sociales por las fuertes acusaciones.

Las declaraciones del reguetonero respaldan las denuncias que su pareja ya había dejado entrever en las redes sociales, avivando una enemistad que arrastran desde hace tiempo. Y es que todo estalló después de que Flores publicará un misterioso mensaje que coincidió con un momento vulnerable para la veracruzana.

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Bogueto confirma que Yeri Mua mandó a golpear a su esposa

Todo comenzó después de que Ximena usará su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en donde recordó los difíciles momentos que vivió en el pasado por culpa de una persona a la que acusó de destilar odio. En su publicación, afirmó que dicha persona llegó al extremo de mandar gente para golpearla, sentenciando que "lo que siembras, cosechas".

Tras esto; varios medios de comunicación abordaron a El Bogueto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, espacio en donde el músico fue cuestionado directamente sobre las publicaciones de su esposa. Lejos de evadir el tema, el intérprete validó las acusaciones de su pareja y aseguró que esos ataques sí ocurrieron.

"Sí vi que algo así puso en la mañana... pues sí sucedieron ese tipo de cosas. Yo creo que, pues la vida te trata como tú la tratas, es lo único que puedo decir. Todos siempre vamos a pagar un karma", declaró el cantante ante las cámaras. Además de confirmar las agresiones, El Bogueto aprovechó el momento para desenmascarar a la veracruzana.

El músico comentó que entre ellos nunca existió un vínculo cercano o una amistad real, limitando toda su interacción al plano laboral: "Solamente hicimos música y hasta ahí", comentó el artista ante los medios de comunicación.

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