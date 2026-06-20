Laura Flores rompe el silencio sobre su cirugía de emergencia

La actriz y cantante Laura Flores compartió un video preocupante la mañana de este sábado 20 de junio desde la cama de un hospital, generando alerta entre sus fans.

La famosa protagonista de telenovelas explicó a través de sus redes sociales que atraviesa una delicada crisis de salud que la llevó a ser intervenida de urgencia.

En la cirugía, Laura Flores se sometió a un retiro de urgencia de sus implantes mamarios en una intervención médica que tuvo lugar el pasado 17 de junio.

La artista le explico a sus seguidores que su sistema reaccionó con un rechazo a nivel inmunológico hacia las prótesis de manera repentina.

Por esta razón, la cirugía no fue programada, sino que fue una consecuencia derivada de una reacción adversa de su propio organismo hacia los implantes estéticos que portaba desde hace muchos años.

¿Cuál es el estado actual de salud de Laura Flores?

La famosa explicó que la extracción de los implantes fue sugerida por los médicos para evitar mayores complicaciones. Aclaró que no tiene cáncer y que se encuentra tranquila.

Flores también aprovechó sus plataformas para agradecer a quienes la acompañaron durante este proceso, especialmente a sus amigos y colegas que le enviaron mensajes de apoyo.