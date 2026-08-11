Procdscam responde a fiesteros por cuotas en Parque Campeche

La Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado (Procdscam) respondió a las acusaciones de integrantes de la Asociación de Fiesteros y Operadores de Juegos Mecánicos del Parque Campeche, quienes denunciaron sentirse “extorsionados” por el cobro de cuotas mensuales de entre mil 250 y 3 mil pesos, pese al abandono y deterioro que, aseguran, enfrenta este espacio recreativo desde hace más de una década.

La directora general del organismo, Mariana Baeza Hernández, arremetió contra los fiesteros al sentenciar que sus inconformidades obedecen a que la dependencia comenzó a cobrarles adeudos acumulados por más de seis meses.

“Ellos deben más de seis meses de adeudo”, señaló la funcionaria, quien rechazó que se hayan incrementado las cuotas de aprovechamiento y explicó que los montos no son fijos, debido a que dependen del espacio utilizado y de la cantidad de juegos mecánicos que instala cada operador.

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La postura de la Procdscam contrasta con la denuncia de los 43 comerciantes afectados, entre vendedores de alimentos y operadores de juegos, quienes aseguran que las condiciones de abandono, falta de mantenimiento y penumbras del Parque Campeche han provocado una caída de hasta 100 por ciento en sus ventas, colocándolos al borde de la quiebra.

Baeza Hernández sostuvo que, a diferencia de administraciones anteriores, actualmente existe acercamiento con los locatarios y afirmó que se atienden sus solicitudes para realizar acciones dentro de sus establecimientos. Incluso aseguró que “no hace falta limpieza, no hace falta seguridad, no hace falta pintura”, aunque reconoció que el parque sí requiere una inversión pública mayor para mejorar su infraestructura.

No obstante, descartó por el momento que la Procdscam pueda realizar una intervención de gran magnitud, debido a que se trata de obras que rebasan su presupuesto. Explicó que estos proyectos se encuentran en gestión y confió en que el Gobierno del Estado pueda autorizar recursos para atender las necesidades de infraestructura.

La funcionaria negó además que exista intención de retirar a los fiesteros del Parque Campeche y afirmó que podrán continuar operando una vez que regularicen sus adeudos. Incluso reconoció que la dependencia ha sido “muy permisiva” con los retrasos en los pagos, debido a que se trata de la única asociación de fiesteros que existe en Campeche y no cuentan con otros parques donde puedan instalarse.