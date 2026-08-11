ONU reconoce en Ginebra a yucateco por su labor en prevención de riesgos y desarrollo sostenible

Héctor Navarrete Muñoz, director regional del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), fue distinguido en el Palacio de las Naciones Unidas, sede de la ONU en Ginebra, Suiza, por 15 años de trabajo, liderazgo y colaboración en apoyo a los objetivos de esa organización.

La medalla conmemorativa le fue entregada de manos de Alex Mejía, director de la Red Global del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (Cifal) y de la División de Personas e Inclusión Social de Unitar, para reconocer una trayectoria dedicada a impulsar, desde Yucatán, la capacitación, cooperación, prevención de riesgos y desarrollo sostenible.

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Al recibir la distinción, Navarrete Muñoz señaló que lo hace con el renovado compromiso de trabajar en favor de los principios y objetivos de la ONU.

“Lo recibo con profunda humildad y lo comparto con las personas e instituciones que han creído en Cifal Mérida. Es un compromiso para seguir trabajando, desde Yucatán, en la construcción de comunidades y aeropuertos más preparados, sostenibles y resilientes”, expresó.

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Navarrete Muñoz ha encabezado desde su creación a Cifal Mérida. Entre sus aportaciones más destacadas se encuentra ser fundador del Seminario Internacional de Huracanes con 21 ediciones ininterrumpidas.