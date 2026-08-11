Trump cambió de avión en secreto tras cumbre de la OTAN por posible amenaza de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido trasladado en secreto a otra aeronave militar cuando abandonó Turquía tras participar en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara en julio, como parte de una operación de seguridad diseñada ante una posible amenaza de Irán contra el mandatario o su avión.

Reportes publicados este martes por medios estadounidenses señalan que Trump apareció ante las cámaras subiendo al antiguo Air Force One, pero posteriormente habría salido de la aeronave sin ser visto para abordar un C-32A, un Boeing 757 modificado que suele ser utilizado por altos funcionarios estadounidenses.

Funcionarios citados por CBS News señalaron que existía información sobre una amenaza creíble relacionada con Irán.

La Casa Blanca no ha confirmado de manera directa todos los detalles de la maniobra, aunque el episodio ocurrió en un contexto de elevada tensión entre Washington y Teherán. La propia administración estadounidense confirmó que el 7 de julio reanudó ataques contra objetivos iraníes después de nuevos enfrentamientos en la región.

¿Cómo fue el cambio secreto de avión de Donald Trump?

La operación habría comenzado después de que Trump abordara públicamente el antiguo Air Force One en el aeropuerto de Ankara el pasado 8 de julio.

Según la reconstrucción difundida inicialmente por “The Washington Post” y retomada por otros medios, una unidad de catering fue colocada junto al avión por el lado contrario al utilizado por el presidente para subir. Trump habría utilizado ese vehículo para abandonar discretamente la aeronave y posteriormente trasladarse al C-32A.

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también abordó el avión militar, aunque lo habría hecho de manera visible y utilizando las escaleras convencionales.

Mientras tanto, periodistas y algunos integrantes del personal de la Casa Blanca permanecieron en el antiguo Air Force One sin saber que el presidente ya no se encontraba a bordo.

¿Por qué Trump habría cambiado de avión tras la cumbre de la OTAN?

Funcionarios estadounidenses citados por CBS News aseguraron que los servicios de inteligencia habían identificado una amenaza creíble relacionada con Irán contra Trump o la aeronave presidencial.

El supuesto cambio buscaba dificultar que cualquier posible atacante pudiera determinar en cuál avión viajaba realmente el mandatario.

El episodio se produjo durante un periodo especialmente delicado en la relación entre Washington y Teherán. La Casa Blanca confirmó que Trump participó en la cumbre de la OTAN de Ankara el 8 de julio, mientras Estados Unidos mantenía operaciones militares relacionadas con Irán.

Periodistas viajaron sin saber que Trump estaba en otra aeronave

Uno de los detalles más llamativos fue que el grupo de periodistas que acompañaba al presidente aparentemente no recibió información sobre el cambio.

De acuerdo con los reportes, los comunicadores fueron instruidos para mantener cerradas las persianas de las ventanas del avión. Un fotógrafo que abrió brevemente una recibió la indicación de cerrarla nuevamente por solicitud del Servicio Secreto.

El C-32A utilizado por Trump habría volado con otro indicativo, mientras la aeronave con la prensa mantuvo la apariencia de ser el vuelo presidencial. Posteriormente, ambos trayectos convergieron en Reino Unido, donde Trump volvió a ser visto utilizando el antiguo Air Force One.

Exclusive: An Iranian assassination threat against President Trump prompted an operation last month in which he flew secretly from Turkey on an alternate military aircraft while the White House said he was aboard Air Force One, The Post has learned. https://t.co/pDhy28YEmK — The Washington Post (@washingtonpost) August 11, 2026

Casa Blanca evita confirmar detalles de la operación

La administración estadounidense no confirmó ni negó públicamente cada elemento de la operación revelada por la prensa.

Los reportes aparecen además en medio del debate sobre las condiciones de seguridad del nuevo Boeing 747-8 entregado por Qatar y adaptado para funciones presidenciales. La aeronave ha recibido modificaciones para reforzar sus sistemas antes de asumir plenamente las tareas de transporte del mandatario.

Trump reconoció posteriormente que enfrenta amenazas relacionadas con Irán, aunque durante el vuelo de regreso a Washington no reveló que hubiera utilizado una aeronave diferente al salir de Turquía.

La información conocida hasta ahora apunta a que el cambio de avión formó parte de una maniobra extraordinaria de protección presidencial, aunque varios de sus detalles continúan basados en fuentes anónimas y reportes periodísticos y no han sido confirmados formalmente por la Casa Blanca.

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