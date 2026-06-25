Consuelo Duval revive polémica foto por el triunfo de México sobre Chequia

El ambiente festivo por el desempeño de la Selección Mexicana ha contagiado a todos, y la comediante Consuelo Duval decidió celebrar el reciente triunfo de México sobre Chequia cumpliendo una atrevida promesa. Misma que generó sorpresa entre sus seguidores y fanáticos.

A través de su cuenta de sus redes sociales, la querida intérprete de Federica P. Luche volvió a publicar una candente, polémica y recordada fotografía en la que aparece posando en brasier y con un sombrero de charro con la leyenda "Viva México". Una imagen que se volvió tendencia rápidamente.

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¿Cómo fue la foto que Consuelo Duval revivió en redes sociales?

La imagen original se remonta a doce años atrás, tomada en el marco del Mundial de Brasil 2014. Lo que verdaderamente encendió las redes sociales y se volvió tendencia no fue solo la sensualidad de la postal, sino la honesta y contundente revelación que Duval incluyó en su descripción, donde confesó el costo personal que tuvo la publicación.

"¡¡Hace doce años subí esta foto!! ¡¡Me costó un matrimonio y muchas críticas!! ¡¡No me arrepiento!! ¡¡Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia!! ¡¡Y porque lo prometí en mis stories!! ¡¡VIVA MÉXICO!!!", escribió la famosa comediante y actriz junto a su fotografía.

La publicación ha acumulado miles de interacciones en cuestión de horas. La caja de comentarios se llenó rápidamente de halagos hacia su espectacular figura, muestras de apoyo por su libertad de expresión y una gran cantidad de bromas ingeniosas que aludían a los celos de su icónico personaje de la televisión.

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