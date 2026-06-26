Sasha Sokol confirma que Luis de Llano sin pedir una disculpa pública

Desde hace un tiempo, mucho se ha hablado sobre la polémica entre Sasha Sokol y Luis de Llano, quienes vivieron un fuerte pleito legal que favoreció a la cantante.

Sin embargo, a pesar de los fallos históricos y las órdenes judiciales, el productor no ha cumplido con lo señalado por la ley, pues debe de disculparse de forma pública con la cantante.

Noticia Destacada Sasha Sokol responde a las críticas hacia sus padres por lo sucedido con Luis de Llano

Sasha Sokol revela que Luis de Llano no le ha pedido perdón

Fue en junio del 2025, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), falló a favor de Sasha Sokol, pues rechazaron de forma unánime un amparo con el que Luis de Llano pretendía evadir la sentencia en su contra.

Sin embargo, después de un año de este conflicto legal, el productor continúa sin cumplir con la ley, desde pedir una disculpa pública, pagar una indemnización, ir a reeducación.

Ahora, Sasha Sokol publicó en redes sociales que Luis de Llano no ha cumplido lo dictado por la ley.

Noticia Destacada Sasha Sokol lanza mensaje en el 8M y pidió que Luis de Llano pague su sentencia

"Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública. Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia"

"Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable (...). Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí.¿Cuánto tiempo más hay que esperar? La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal