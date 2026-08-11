InDrive busca regularizar operaciones en Campeche

La plataforma internacional de movilidad InDrive tuvo en días pasados su primer acercamiento con la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC), con el propósito de iniciar el proceso para regularizar la prestación de su servicio en Campeche, informó el director general del organismo, Eduardo Zubieta Marco.

El funcionario señaló que, aunque representantes de InDrive ya manifestaron su interés en establecer comunicación con la autoridad estatal, será la propia empresa la que deberá realizar formalmente las gestiones necesarias para incorporarse al marco legal vigente.

Explicó que anteriormente la plataforma no se había acercado a la ARTEC, pero recientemente solicitó establecer un diálogo para conocer las condiciones bajo las cuales podría operar en la entidad.

Noticia Destacada Contador ligado al hermano de ‘Alito’ Moreno comparece en Campeche por presunto desvío millonario

En contraste, DiDi se encuentra prácticamente lista para comenzar operaciones legales en Campeche, luego de concluir las negociaciones con la ARTEC y cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad estatal.

Zubieta Marco indicó que actualmente se encuentra en trámite la asignación de la concesión y estimó que la plataforma podrá entrar en funcionamiento antes de concluir septiembre de este año.

Precisó que inicialmente se contempla la modalidad de DiDi Taxi, a partir de la cual la autoridad realizará un estudio para determinar el número de unidades que podrán incorporarse al servicio y, posteriormente, establecer la cantidad de vehículos particulares que podrán ser autorizados.

Subrayó que los operadores de estas plataformas deberán cumplir condiciones equivalentes a las exigidas actualmente a los taxistas, pues el objetivo es que exista “el mismo piso” legal y operativo para quienes presten el servicio.

Mientras avanza este proceso de regularización, la ARTEC mantiene los operativos contra unidades que ofrecen transporte mediante plataformas digitales sin acreditar su legalidad. En lo que va de 2026, cuatro vehículos han sido retenidos por esta causa.

De esas cuatro unidades, únicamente una ha sido recuperada por su propietario, luego de que cubriera la sanción correspondiente. Las multas oscilan entre 50 mil y 100 mil pesos, aunque en estos casos la cantidad puede alcanzar alrededor de 100 mil pesos por unidad.

Las otras tres permanecen retenidas debido a que sus propietarios no han acudido a cubrir la sanción o continúan con el procedimiento administrativo correspondiente.

Reconoció que los involucrados incluso tienen la posibilidad de recurrir al amparo, por lo que la autoridad debe apegarse estrictamente a los procedimientos establecidos.

Zubieta Marco agregó que el nuevo reglamento de movilidad y transporte ya fue concluido y aprobado por la Junta de Gobierno de la ARTEC, por lo que se encuentra en las últimas etapas de revisión ante las instancias correspondientes.

Una vez autorizado, el nuevo reglamento permitirá fortalecer las acciones de vigilancia y regulación contra los servicios de transporte que operen fuera de la legalidad