Sandra Itzel se compara con Marilyn Monroe y lanza polémico mensaje: VIDEO

Hace poco, la cantante Sandra Itzel causó revuelo en redes sociales, aunque no es la primera ocasión en que la famosa se encuentra envuelta en una controversia, pues durante su estancia en el reality ‘La Casa de los Famosos de Telemundo’, vivió situaciones muy complicadas.

En esta ocasión, la actriz generó todo tipo de comentarios, después de que publicara un video en donde hacía referencia a la famosa Marilyn Monroe, quien es hasta la fecha un ícono de belleza.

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Sandra Itzel se compara con Marilyn Monroe

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Sandra Itzel hizo una publicación en donde hace referencia a la fallecida actriz, la cual acompañó con el siguiente mensaje.

“A veces ven la imagen y creen que ya conocen la historia, pero como Marilyn Monroe (decía): siempre hay mucho más de lo que se muestra”

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Estas palabras estuvieron acompañadas por un video en el que sale Sandra Itzel usando un vestido negro con apertura en la pierna izquierda y un peinado al estilo de los años sesenta, con un cote similar al de Marilyn Monroe, pero eso no es todo, ya que agregó la leyenda de Marilyn, qué crees que es lo que la gente malinterpreta sobre ti”, a lo que la actriz respondió:

“Oh, supongo que ven los vestidos y las fotografías y creen que eso es todo lo que soy”.

Estas palabras causaron gran controversia entre el público, pues de manera inmediata, los usuarios le hicieron comentarios negativos sobre sus palabras, entre ellos: “Pero se supone debes mínimo darle un aire a la Monroe ” y “Pobre muchacha, sigue soñando que eres Marilyn Monroe”, solo por mencionar algunos.

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