Lenny Fernández, la abogada que murió abrazando a su mascota en el sismo de Colombia

En medio de la emergencia provocada por el terremoto en Colombia, una escena captada por los equipos de rescate ha conmovido profundamente al mundo. Lenny Fernández, una destacada abogada, fue hallada sin vida bajo los escombros de su vivienda mientras resguardaba en un abrazo a su amada mascota.

La joven oriunda de Pasto, Nariño, residía desde hace varios años en Cali. Sus seres queridos señalan que la profesional siempre se caracterizó por el amor hacia los animales, siendo relacionada a la Junta Defensora de Animales de Pasto. Su fallecimiento fue confirmado durante las últimas horas de la catástrofe natural.

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Así encontraron a Lenny Fernández junto a su mascota

Los hechos se registraron en el Edificio Ana Pilar, estructura que sufrió graves daños materiales y parciales colapsos debido a las intensas sacudidas sísmicas. Tras horas de trabajos de búsqueda por parte de personal de la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y equipos de socorro, lograron acceder a donde se encontraba Lenny.

Al momento de la localización, el personal de rescate halló el cuerpo de Fernández en una posición de protección: utilizó su cuerpo para cubrir e impactar de manera directa el peso de los bloques de concreto que cayeron. Gracias a su acción, se generó un pequeño espacio de aire que protegió a Salomón, su perro a cuál cuidó hasta sus últimos momentos.

A diferencia de lo que se creyó inicialmente, su perrito, fue rescatado con vida. Tras ser rescatado entre los escombros, el canino fue puesto bajo valoración médica veterinaria de inmediato para recibir atención especializada, tratar sus lesiones y asegurar su estabilización.

Entre el dolor por la pérdida de la abogada, sus personas cercanas y rescatistas destacaron la valentía de Fernández, cuyo gesto final trascendió como un testimonio de lealtad y amor absoluto hacia su compañero de vida, mismo que pudo sobrevivir al desastre a costa de la vida de su dueña.

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