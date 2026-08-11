Estos han sido los sismos más fuertes de América Latina: Colombia registra uno de los mayores de su historia reciente

América Latina concentra algunos de los sismos más fuertes registrados en la historia, debido a la intensa actividad tectónica que caracteriza especialmente a la costa del Pacífico. Países como Chile, Colombia, México, Perú y Ecuador han enfrentado terremotos de magnitudes superiores a 7.5.

El más reciente ocurrió en Colombia el 10 de agosto de 2026, cuando un sismo de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano confirmó una profundidad de 103 kilómetros y lo calificó como el terremoto de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI.

El movimiento se suma a una larga lista de eventos sísmicos que han marcado a la región. Sin embargo, no supera el mayor antecedente colombiano: el terremoto de magnitud 8.8 ocurrido el 31 de enero de 1906 en la zona de Ecuador y Colombia.

¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de América Latina?

El primer lugar corresponde a Chile, donde el 22 de mayo de 1960 ocurrió el terremoto de Valdivia, de magnitud 9.5.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo identifica como el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el siglo XX. El evento provocó daños extensos en el sur chileno y generó un tsunami que alcanzó otras regiones del Pacífico, incluidas Hawái, Japón y Filipinas.

Después aparece el terremoto de Ecuador-Colombia de 1906, con magnitud 8.8, uno de los movimientos más intensos registrados en el norte de Sudamérica.

¿Cuál ha sido el sismo más fuerte registrado en México?

México aparece entre los países latinoamericanos que han registrado terremotos superiores a magnitud 8.

El 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8.2 ocurrió frente a las costas de Chiapas. El USGS ubicó el evento a una profundidad aproximada de 47 kilómetros y explicó que se produjo dentro de la placa de Cocos.

Este movimiento es el que aparece en la gráfica compartida entre los mayores terremotos asociados a cada país de América Latina.

También figuran Panamá y Perú, con registros históricos de magnitud 7.9; Ecuador, con 7.7; República Dominicana, con 7.7; y Brasil, con 7.6.

🌎 🇨🇴 ⚠️ Estos son los sismos más fuertes que han sacudido a América Latina: el de hoy en Colombia ha sido uno de los peores de su historia



De acuerdo con registros del USGS y Volcano Discovery, Chile encabeza la lista con el terremoto de magnitud 9.5 de 1960, el más fuerte… pic.twitter.com/GvNwtxhcMZ — PollsMX (@PollsMX_) August 10, 2026

¿Qué lugar ocupa el terremoto de Colombia de 2026?

El sismo de magnitud 7.4 del 10 de agosto no constituye el mayor terremoto de la historia colombiana, pero sí representa el de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI, según el Servicio Geológico Colombiano.

El país tiene como antecedente principal el terremoto de 1906, de magnitud 8.8, cuyo epicentro se ubicó en la región fronteriza entre Ecuador y Colombia.

La actividad sísmica colombiana está relacionada, entre otros procesos, con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. El SGC explica que esta interacción libera energía y genera terremotos en distintas zonas del territorio.

El evento de agosto de 2026 confirma que Colombia forma parte de una región con alta actividad sísmica. Su magnitud lo coloca además entre los terremotos más importantes registrados recientemente en América Latina.

IO