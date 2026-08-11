Motociclista repartidor impactado por camioneta en Ciudad del Carmen

Un motociclista que se desempeña como repartidor de comida, conocido como “mandadito”, resultó con golpes menores en una de sus piernas luego de ser impactado por una camioneta cuando circulaba sobre la avenida 10 de Julio, frente al mercado de mariscos de la colonia Limonar, en Ciudad del Carmen.

El accidente ocurrió cuando el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta particular Vento, color blanco, con placas 59A2W8 del estado de Campeche, presuntamente en dirección a entregar un pedido de comida.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al retorno ubicado frente al mercado de mariscos, el motociclista intentó realizar una maniobra para incorporarse hacia la izquierda. Sin embargo, en ese momento también el conductor de una camioneta Ford Ranger, color gris, con placas CU-0044-A del estado de Campeche, habría intentado efectuar la misma maniobra, provocándose el impacto entre ambas unidades.

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Tras la colisión, el repartidor perdió el equilibrio y terminó tendido sobre el camellón central, donde permaneció algunos minutos con dolor en la pierna derecha. La camioneta avanzó algunos metros después del golpe hasta detenerse.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron apoyo de cuerpos de emergencia, por lo que minutos después arribaron paramédicos, quienes valoraron al motociclista en el lugar.

Tras la revisión, los socorristas determinaron que sus lesiones no eran de gravedad y que no requería ser trasladado a un hospital, ya que únicamente presentó golpes menores en una pierna.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y verificar que la situación no representara un riesgo para otros automovilistas y motociclistas que circulaban por la zona.

Finalmente, ambos involucrados permanecieron en el sitio a la espera de la aseguradora de la camioneta, con el objetivo de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados durante el percance.