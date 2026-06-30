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Altair Jarabo rompe el silencio y le manda un mensaje a su esposa, respondiendo a los rumores de un divorcio

La actriz ha estado en el centro de la polémica por los rumores sobre su matrimonio.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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Altair Jarabo rompe el silencio y le manda un mensaje a su esposa, respondiendo a los rumores de un divorcio
Altair Jarabo rompe el silencio y le manda un mensaje a su esposa, respondiendo a los rumores de un divorcio / Instagram:altairjarabo

Desde hace varias semanas, se especuló que la actriz Altair Jarabo se estaba separando del francés, Frédéric García, ahora la estrella de las telenovelas apareció en Instagram con un nuevo mensaje, el cual ha sido dedicado a su marido.

“Hace cinco años en París usé este vestidito para celebrar con mi familia un día antes de casarme con el hombre más maravilloso del mundo”

La publicación de la actriz, fue acompañada con una foto en la que sale con un vestido blanco y unas sandalias del mismo color, lo que pone fin a los rumores sobre su relación amorosa.

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Altair Jarabo termina con los rumores sobre su relación

Por medio de sus historias de Instagram, Altair Jarabo complementó el mensaje para su pareja con el siguiente mensaje.

“Traje el mismo vestido a París para seguir celebrando la vida con Frédéric García, a quien amo y admito cada día más”.

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Recordemos que, la pareja llegó al altar hace casi cinco años, pues tomaron la decisión de unir sus vidas en agosto de 2021, cuando celebraron una ceremonia privada en París.

Sin embargo, los rumores de una separación comenzaron cuando el periodista de espectáculos, Alex Kaffie reveló en una columna que la pareja tenía varias semanas separada, aunque no sabía si era una decisión definitiva o temporal.

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