Reporta la desaparición de Kelly Ariadne, nieta de la fallecida Paquita la del Barrio

La familia de la fallecida cantante Paquita la del Barrio, se encuentra pasando por un momento muy complicado, pues reveló que su nieta, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, se encuentra desaparecida.

Se sabe que ya existe una ficha de búsqueda por la joven de tan solo 28 años, quien fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de sus familiares ha dado alguna declaración al respecto.

Noticia Destacada Paquita la del Barrio: un año de su muerte y las canciones icónicas del desamor que la hicieron inmortal

Reportan desaparecida a la nieta de Paquita la del Barrio

Fue el periodista Lalo Carrillo, quien informó este miércoles 3 de junio de 2026, sobre la desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, se indicó que la joven estaba en un centro de rehabilitación, aunque no había comunicación, porque salió del lugar.

Noticia Destacada Revelan que Paquita la del Barrio habría dejado una gran deuda con una disquera

“Aunque la familia no lo ha confirmado, medios locales informaron que Kelly sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición, del cual supuestamente escapó”

De acuerdo con lo que se ha mencionado, la ficha de búsqueda de la mujer, cuenta con todas sus señas particulares para poder ser localizada, también se ha informado estaba vestida de color negro, aunque iba descalza.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal