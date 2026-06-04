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Reporta la desaparición de Kelly Ariadne, nieta de la fallecida Paquita la del Barrio

La nieta de la cantante fue vista por última ocasión en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Por Redacción Por Esto!

4 de jun de 2026

1 min

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Reporta la desaparición de Kelly Ariadne, nieta de la fallecida Paquita la del Barrio
Reporta la desaparición de Kelly Ariadne, nieta de la fallecida Paquita la del Barrio / Facebook:Secretaría de Seguridad y Paz﻿/paquitaoficialb

La familia de la fallecida cantante Paquita la del Barrio, se encuentra pasando por un momento muy complicado, pues reveló que su nieta, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, se encuentra desaparecida.

Se sabe que ya existe una ficha de búsqueda por la joven de tan solo 28 años, quien fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de sus familiares ha dado alguna declaración al respecto.

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Fue el periodista Lalo Carrillo, quien informó este miércoles 3 de junio de 2026, sobre la desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, se indicó que la joven estaba en un centro de rehabilitación, aunque no había comunicación, porque salió del lugar.

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“Aunque la familia no lo ha confirmado, medios locales informaron que Kelly sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición, del cual supuestamente escapó”

De acuerdo con lo que se ha mencionado, la ficha de búsqueda de la mujer, cuenta con todas sus señas particulares para poder ser localizada, también se ha informado estaba vestida de color negro, aunque iba descalza.

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