Famoso locutor fallece en trágico accidente de moto en Cancún

Un motociclista sufrió un fatal accidente durante la madrugada de ayer, tras perder el control en una de las calles de la delegación Alfredo V. Bonfil y colisionar contra la banqueta, lo que le provocó graves lesiones y la muerte en el sitio. Después de la tragedia, amigos y conocidos de la víctima señalaron que el joven era un animador y locutor bonfileño, conocido como Juanjo, quien laboró en “Los 40”, “La KeBuena” y en la “Z” y contaba con 27 años.

El mortal percance fue reportado a la Dirección de Tránsito Municipal alrededor de las 1:45 horas, en la avenida Chachalacas, cerca del cruce con la calle Luis Donaldo Colosio, en la Supermanzana 307.

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Los agentes de vialidad llegaron al lugar y encontraron una motoneta, marca Italika, tirada en la cinta asfáltica; a unos metros se hallaba el cuerpo sin vida de un hombre, identificado de manera preliminar como Juan José.

Los primeros reportes señalaron que el conductor transitaba sobre la calle Chachalacas, en dirección de oriente a poniente, cuando perdió el control a la izquierda por no tomar en cuenta las condiciones de la arteria.

Este joven se proyectó contra la guarnición y cayó al pavimento, donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que automovilistas que pasaban por el sitio solicitaron auxilio al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron el deceso, y posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones que determinen las causas del hecho.

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Los peritos del Servicio Médico Forense se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones y realizarle la necropsia de ley, mientras los agentes ministeriales solicitaron una grúa para retirar la unidad.

Durante la mañana, allegados del occiso lamentaron a través de redes sociales el fallecimiento del locutor de radio y animador, conocido como “Juanjo” Cruz.