CNTE bloquea garita de Tijuana y carretera en San Quintín; maestros buscan internacionalizar sus protestas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificó sus acciones de protesta en Baja California al cumplir cuatro días consecutivos de movilizaciones, con bloqueos en puntos estratégicos de la entidad, incluida la frontera entre México y Estados Unidos.

Las manifestaciones se realizaron en Tijuana y San Quintín como parte de una jornada nacional de presión para exigir cambios en el sistema de pensiones, mejoras salariales y la eliminación de reformas que consideran lesivas para el magisterio.

CNTE bloquea acceso fronterizo en Tijuana

Uno de los puntos más relevantes de la movilización se registró en la garita internacional El Chaparral, donde aproximadamente 200 docentes impidieron temporalmente el paso de vehículos provenientes de Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Los integrantes de la Coordinadora señalaron que la protesta en la frontera busca visibilizar sus demandas más allá del ámbito nacional y atraer la atención internacional sobre el conflicto que mantienen con las autoridades federales.

Los manifestantes advirtieron que permanecerían varias horas en la zona fronteriza como medida de presión para exigir respuestas concretas a sus planteamientos.

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También cierran la carretera Transpeninsular en San Quintín

De manera simultánea, otro contingente de maestros realizó un bloqueo sobre la carretera Transpeninsular a la altura de San Quintín, una de las vías de comunicación más importantes del estado.

La acción provocó afectaciones temporales a la circulación vehicular en la región, aunque las autoridades implementaron medidas para reducir el impacto en el tránsito.

Las demandas que mantienen las protestas magisteriales

Desde el pasado 1 de junio, la CNTE ha desplegado movilizaciones en diversas entidades del país para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

👨‍🏫 La llegada de una manifestación de la CNTE provocó el cierre temporal del acceso a Tijuana por la Garita El Chaparral.



🚗 El bloqueo volvió a abrir el debate sobre el impacto de este tipo de protestas en la movilidad en la ciudad.#Tijuana #CNTE #PonteBuzoCaperuzo 🤿 pic.twitter.com/qKPepWx3ey — Buzo Caperuzo (@BCaperuzo) June 4, 2026

Entre sus principales demandas también se encuentra el regreso a un esquema de pensiones sin Afores, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, mejores condiciones laborales y la eliminación de sanciones económicas a los docentes que participan en manifestaciones.

Las acciones realizadas en Baja California forman parte de una estrategia nacional con la que el magisterio disidente busca mantener la presión sobre el Gobierno federal y colocar sus exigencias en la agenda pública, tanto dentro como fuera del país.

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