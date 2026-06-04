¿A qué hora lloverá en la CDMX? activan Alerta Naranja en 11 alcaldías y advierten posibles inundaciones este jueves

El Gobierno de la Ciudad de México emitió alertas meteorológicas ante el pronóstico de lluvias fuertes que podrían afectar diversas zonas de la capital durante la tarde y noche de este jueves 4 de junio.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la Alerta Naranja en 11 alcaldías debido a la previsión de precipitaciones acumuladas de entre 30 y 39 milímetros en un periodo comprendido entre las 14:00 y las 22:00 horas.
Las demarcaciones bajo esta alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Prevén encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua
Las autoridades capitalinas advirtieron que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos severos, inundaciones en puntos vulnerables y corrientes de agua en calles y avenidas, lo que representa riesgos para peatones y automovilistas.
Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó evitar cruzar vialidades con agua en movimiento, utilizar puentes peatonales y banquetas para desplazarse y mantenerse alejado de árboles que pudieran colapsar por la intensidad de las precipitaciones.
Asimismo, se pidió extremar precauciones con niños, personas adultas mayores y ciudadanos con discapacidad para reducir riesgos durante la contingencia climática.
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Cinco alcaldías permanecen bajo Alerta Amarilla
De manera paralela, las autoridades activaron la Alerta Amarilla para las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Milpa Alta y Venustiano Carranza.
En estas zonas también se prevén afectaciones derivadas de las lluvias, como acumulación de agua en vialidades, caída de ramas, árboles y estructuras ligeras como lonas y anuncios.
Recomendaciones para la población
Protección Civil exhortó a la ciudadanía a limpiar coladeras y desagües dentro y fuera de sus viviendas para facilitar el flujo del agua pluvial. También recomendó cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles inundadas y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir.
Las autoridades pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas y atender oportunamente cualquier actualización o medida preventiva.
La dependencia recordó que la temporada de lluvias continúa en la capital del país, por lo que llamó a la población a mantenerse alerta ante posibles cambios en el pronóstico y reportar cualquier emergencia a los servicios correspondientes.
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