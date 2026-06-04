Motociclista resulta con fractura en brazo tras impacto en Escárcega

El conductor de la motocicleta Italika de color negro con rojo resultó con posible fractura en el brazo derecho luego que se impactara en la tarde contra una camioneta Volkswagen de color blanco, placa MDE-438-A del estado, conducida por un hombre que no realizó su alto cuando circulaban sobre la calle 30 interior por 45 de la colonia Revolución.

Fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar. Primero tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, y más tarde elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área y levantaron evidencias.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 13:15 horas, cuando circulaba sobre la calle 30 interior, con paso de preferencia, una motocicleta Italika de color negro con rojo, sin placa, conducida por un joven. Al llegar al cruce de la calle 45 de la colonia Revolución, salió una camioneta Volkswagen de color blanco, cuyo conductor no realizó su alto obligatorio y le cortó el paso a la motocicleta, que se impactó en el lado izquierdo. El motociclista salió volando hasta caer sobre el pavimento, resultando con posible fractura en el brazo derecho.

Fue atendido por SAMU y trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, que se encargaron del hecho, y minutos más tarde elementos de la SPSC, que acordonaron el área y levantaron evidencias. Al parecer, el caso fue turnado a la Vicefiscalía Regional del Estado, para que el Ministerio Público lleve a cabo los trámites correspondientes y deslinde de responsabilidades.