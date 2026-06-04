Pescadores de Carmen reclaman retraso en apoyos por veda

Pescadores ribereños de Ciudad del Carmen manifestaron su inconformidad por las fechas establecidas para la entrega de los apoyos correspondientes al programa de Veda y Baja Captura, al considerar que fueron relegados pese a enfrentar una de las temporadas más largas y complicadas. Así lo señaló Vicencio Luna Pérez, presidente de la Cooperativa Villa del Mar y de la Federación de Pescadores Ribereños de Ciudad del Carmen, quien afirmó que resulta injusto que los hombres de mar carmelitas reciban el beneficio hasta el final del calendario de pagos, cuando la veda del camarón siete barbas se extiende por aproximadamente cinco meses.

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El INPESCA difundió el calendario de pagos, donde se estipula que Ciudad del Carmen recibirá el beneficio económico de cuatro mil pesos hasta el primero de julio. El dirigente pesquero señaló que este es el primer año en que los pescadores de Carmen quedan programados para recibir el apoyo en el último periodo de pago, lo que ha generado molestia entre cooperativas y organizaciones pesqueras.

Luna Pérez aseguró que los trabajadores del mar enfrentan una situación económica complicada, ya que coinciden varias vedas de especies importantes para la actividad ribereña, limitando las posibilidades de obtener ingresos. Además, indicó que la disminución en la captura de robalo, pargo y huachinango se debe a factores como la actividad petrolera y las condiciones ambientales que afectan la Laguna de Términos.

Finalmente, lamentó que el apoyo económico sea insuficiente frente a la duración de la veda y pidió una mayor consideración hacia los pescadores de Carmen, quienes dependen directamente de la captura de camarón y otras especies para sostener a sus familias.