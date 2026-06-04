Refuerzan monitoreo contra langostas en Tenabo y la región

El personal adscrito para el combate de langostas continúa monitoreando los campos de cultivos, huertos y parcelas para buscar la presencia de los acrídidos que en cualquier momento pueden aparecer en esta época pluvial, dijeron los responsables del Comité de Sanidad Vegetal, a cargo de Manuel Álvarez Martín, quienes están vigilando gran parte de los terrenos de la costa de Tenabo.

Con anterioridad, las langostas ingresaban en la frontera entre Mérida y Bécal y emigraban hacia la Ría Celestún o la Biosfera de los Petenes en Calkiní, Hecelchakán y Tenabo, puntos estratégicos donde se les ubica y combate, ya que al llegar depositan sus huevecillos y es cuando se actúa antes de que levanten vuelo.

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El 7 de abril pasado hicieron presencia los acrídidos en los terrenos de Santa Paula, donde el productor Manuel Moo Canul dio aviso de los insectos que ingresaban a Tenabo. Para evitar daños en las áreas productivas, fueron combatidos. En esta época de lluvias, cuando deja de llover, pueden brotar los cartuchos de huevecillos, de los cuales surgen hasta 90 langostitas.

El monitoreo semanal recorre gran parte de los sitios donde los acrídidos pernoctaron o emigraron, ya que los huevecillos pueden permanecer hasta un año sin ser dañados por fenómenos naturales, incluso tras un incendio.

Los lugares como Tinún, Pomuch, Tenabo y Alfredo Bonfil son considerados susceptibles de brotes, por lo que los comisarios ejidales colaboran dando aviso para acudir y combatirlos, señaló Álvarez Martín.