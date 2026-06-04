Clima en Yucatán 5 de junio: Habrá probables lluvias aisladas y calor de casi 40 grados este viernes

Durante este viernes 5 de junio aún se mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas en Yucatán mientras predomina el ambiente caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este viernes, debido al constante ingreso de humedad del mar Caribe y golfo de México, en interacción con una vaguada térmica sobre la región, se esperan lluvias aisladas en Yucatán.

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Predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque por la tarde se tornarán del noreste y norte en el litoral de Yucatán.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 39° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 23° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 36° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

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Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 23° C y máximas de hasta 36° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25° y 36° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 37° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.