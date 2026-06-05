Lucía Méndez resulta lesionada tras un fuerte caída en Monterrey

Lucía Méndez levantó las alarmas, tras darse a conocer que durante una conferencia de prensa, la actriz sufrió un accidente. De acuerdo con lo que se sabe, le cayó una persona encima, lo que le ocasionó que se lesionara la columna.

Los hechos ocurrieron el 5 de junio en Monterrey, Nuevo León, donde se hizo la conferencia de prensa del show de ‘Grandiosas’.

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Cabe mencionar que esto ocurrió, porque Alicia Villarreal se encontraba en el lugar, pero al momento en que los medios la vieron, no dudaron en acercarse a ella. Recordemos que, desde hace un tiempo la cantante se encuentra en medio de una controversia por su relación sentimental.

Por medio de empujones y bruscos movimientos, algunos reporteros hicieron lo posible por alcanzar a Alicia Villarreal, en consecuencia Lucía Méndez perdiera el equilibrio y terminara en el suelo.

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Ante esta situación, la actriz comentó: “Ay, me lastimé” “Me cayó alguien y me lastimó un poquito la columna vertebral”. Tras las revisiones médicas, confirmó que se encontraba bien.

Una vez que la actriz se pudo levantar, siguió atendiendo a los medios que se encontraban en el lugar, y puntualizó que esto ocurrió por la prensa que quería una entrevista con su compañera.

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