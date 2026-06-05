Alicia Villarreal niega ruptura con Cibad Hernández con tierno video

El día de ayer, se comenzó a especular que Alicia Villarreal se encontraba pasando por momentos muy complicados en cuanto su vida personal, pues se mencionó que habría terminado su relación sentimental con Cibad Hernández.

Recordemos que, la vida sentimental de la famosa ha estado en el centro de la polémica, ya que su actual relación comenzó en medio de un problema legal entre ella y el productor Cruz Martínez, quien es su ex pareja.

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Alicia Villarreal tomó la fuerte decisión de demandar al productor de violencia, proceso legal que sigue abierto, pero eso no ha sido un impedimento para que la famosa siga con su vida.

Alicia Villarreal desmiente separación de Cibad Hernández con tierno video

Ante la serie de especulaciones sobre que Alicia Villarreal habría terminado su relación con el creador de contenido, la cantante decidió terminar con los rumores con un video contundente.

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Por medio del programa “Sale el Sol”, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, compartió que la cantante y su novio habían terminado su relación, situación que ya fue desmentida por la propia Alicia Villarreal.

¡Alicia Villarreal y Cibad Hernández DESMIENTEN ruptura amorosa! Comparten video juntos en sus redes sociales #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/bU4kHHMTrq — De Primera Mano (@deprimeramano) June 5, 2026

Cabe mencionar que esta situación fue tomada como una respuesta por parte de sus seguidores, dejando atrás toda especulación sobre una posible ruptura. Incluso, colocó un mensaje en donde se puede leer: "Te amo, mi papito"

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