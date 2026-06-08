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Christian Nodal se suma a la fiesta del mundial con playera de la Selección Mexicana

A pocos días del arranque del Mundial 2026, Christian Nodal apareció con la playera de la Selección Mexicana.

Por Redacción Por Esto!

8 de jun de 2026

1 min

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Christian Nodal se suma a la fiesta del mundial con playera de la Selección Mexicana
Christian Nodal se suma a la fiesta del mundial con playera de la Selección Mexicana / Instagram:nodal

A tan solo unos cuantos días de que se lleve a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchas personas han comenzado a subirse a la fiebre mundialista, entre ellos varios artistas como Christian Nodal.

El sonorense decidió deleitar a su público de una forma muy especial, pues subió al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles, la noche del domingo 7 de junio para encabezar ‘El Mundial es Nuestro’, el especial de Telemundo con el que dieron arranque a la cobertura.

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Durante la transmisión del programa, Christian Nodal cantó algunos de sus temas más populares, mientras que la conducción estuvo a cargo de Jacky Bracamontes y Mauricio Ochmann.

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Sin embargo, el sonorense no fue la única personalidad invitada, también estuvieron artistas como Carlos Vives, Luis Fonsi, Grupo Frontera, Wisin & Xavi, Emilia y Natalia Jiménez.

Antes de subir al escenario Christian Nodal compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram, en donde se mostró con una playera de la Selección Mexicana.

Después, volvió a hacerse presente en el show que tuvo en La Plaza de Toros La Monumental en CDMX, aunque la atención se la robó un supuesto problema que tuvo con su esposa, ya que supuestamente le hizo un desplante.

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