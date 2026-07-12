Bárbara de Regil recibe atención urgen tras beber cloro por accidente

La actriz mexicana Bárbara de Regil ha generado gran preocupación entre sus seguidores tras revelar que tuvo que acudir al médico de emergencia tras ingerir cloro de manera accidental. La también influencer usó sus redes sociales para relatar los hechos y generar prevención entre los usuarios.

De acuerdo con lo señalado por la actriz, confundió una botella del producto químico con agua purificada lo que terminó con un viaje al médico para evitar problemas de salud. Los seguidores de la actriz mostraron su preocupación tras darse a conocer el accidente que vivió Bárbara.

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¿Cómo fue que Bárbara de Regil bebió cloro por accidente?

Según relató la propia famosa a través de un video en TikTok, Bárbara vio un envase cerca de la cocina y pensó que Fernando Schoenwald, su esposo, lo había dejado ahí para tomar. Aunque al lado de la botella se encontraba una cubeta de limpieza, la actriz admitió que en ese instante no asoció los objeto.

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Fue justo al dar el trago a la botella, cuando la influencer percibió el sabor corrosivo y comprendió el peligroso error. Bárbara comentó que de inmediato escupió el líquido y acudió rápidamente al consultorio de su doctora de confianza con la finalidad de poder recibir una valoración médica.

¿Cuál es el estado de salud de la actriz?

Afortunadamente, debido a que solo llegó a ingerir una mínima cantidad del químico, se informó que la actriz se encuentra estable y completamente fuera de peligro tras ser atendida bajo el protocolo de urgencia correspondiente.

Bárbara de Regil aprovechó el susto y envió un mensaje de prevención a su audiencia, con un toque de humor; la actriz habló sobre el riesgo de la situación y enfatizó sobre la importancia de etiquetar debidamente todos los envases domésticos y no almacenar productos de limpieza o sustancias corrosivas en botellas destinadas para bebidas.

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