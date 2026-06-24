Bárbara de Regil revela el motivo por el que no ha tenido hijos con Fernando Schoenwald

Bárbara de Regil ha sido una de las actrices más queridas y polémicas de los últimos años, pero tiene una relación muy estable. Sin embargo, su historia de vida no ha sido nada sencilla, pues se sabe que se embarazó a los 16 años de su hija Mar.

En 2017, Bárbara de Regil decidió abrir su corazón y darse una oportunidad con el abogado y empresario, Fernando Schoenwald, siendo una las parejas más estables, aunque en varias ocasiones han mencionado que tomaron la decisión de no tener hijos.

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¿Por qué Bárbara de Regil y su esposo, no han tenido hijos?

Bárbara de Regil decidió romper el silencio y habló sobre este tema con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde contestó a la pregunta si sería madre por segunda ocasión.

“Decidí no tener hijos con Fer, porque los hijos te quitan mucho tiempo y amo trabajar. Conscientemente, me casé y dije: ‘quiero tener dos hijos’, aparte de Mar, que ya la tenía. De repente pasó el tiempo y dije: ‘la neta no quiero ser mamá, no quiero cambiar pañales, no quiero formarme en la escuela todas las mañanas, no quiero revisar tareas y no quiero enseñar dos más dos, ya lo hice’”

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Añadió que su prioridad es trabajar y mencionó que su esposa ha estado de acuerdo con su decisión. Además, decidió adoptar a su hija legalmente.

“Me dijo: ‘yo tampoco quiero, yo no quiero vivir esto’, refiriéndose a los cuidados y todo lo que implica criar a un adolescente, especialmente en estos tiempos. En 15 años yo voy a querer estar más en paz que nunca en mi vida y me dijo: ‘yo tampoco, yo quiero estar contigo, quiero vivir de novios’”

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