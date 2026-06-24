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Bárbara de Regil revela el motivo por el que no ha tenido hijos con Fernando Schoenwald

La actriz se embarazó cuando tenía 16 años de su hija Mar de Regil.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

2 min

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Bárbara de Regil revela el motivo por el que no ha tenido hijos con Fernando Schoenwald
Bárbara de Regil revela el motivo por el que no ha tenido hijos con Fernando Schoenwald / Instagram:ferschoenwald

Bárbara de Regil ha sido una de las actrices más queridas y polémicas de los últimos años, pero tiene una relación muy estable. Sin embargo, su historia de vida no ha sido nada sencilla, pues se sabe que se embarazó a los 16 años de su hija Mar.

En 2017, Bárbara de Regil decidió abrir su corazón y darse una oportunidad con el abogado y empresario, Fernando Schoenwald, siendo una las parejas más estables, aunque en varias ocasiones han mencionado que tomaron la decisión de no tener hijos.

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¿Por qué Bárbara de Regil y su esposo, no han tenido hijos?

Bárbara de Regil decidió romper el silencio y habló sobre este tema con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde contestó a la pregunta si sería madre por segunda ocasión.

“Decidí no tener hijos con Fer, porque los hijos te quitan mucho tiempo y amo trabajar. Conscientemente, me casé y dije: ‘quiero tener dos hijos’, aparte de Mar, que ya la tenía. De repente pasó el tiempo y dije: ‘la neta no quiero ser mamá, no quiero cambiar pañales, no quiero formarme en la escuela todas las mañanas, no quiero revisar tareas y no quiero enseñar dos más dos, ya lo hice’”

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Añadió que su prioridad es trabajar y mencionó que su esposa ha estado de acuerdo con su decisión. Además, decidió adoptar a su hija legalmente.

@marapatriciacastaneda "Los hijos te quitan mucho tiempo" 😨 #barbaraderegil #rosariotijeras5 #rosariotijeras #actrizmexicana #hijos ♬ sonido original - Mara Patricia Castaneda

“Me dijo: ‘yo tampoco quiero, yo no quiero vivir esto’, refiriéndose a los cuidados y todo lo que implica criar a un adolescente, especialmente en estos tiempos. En 15 años yo voy a querer estar más en paz que nunca en mi vida y me dijo: ‘yo tampoco, yo quiero estar contigo, quiero vivir de novios’”

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