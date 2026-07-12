Motociclista presuntamente ebrio resulta lesionado tras estrellarse contra el camellón en la colonia Francisco I. Madero

Un joven motociclista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol resultó lesionado la noche de este sábado, luego de perder el control de su unidad, impactarse contra el camellón central y terminar entre las jardineras sobre la avenida Aviación, en la colonia Francisco I. Madero.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Aviación con la calle Francisco Villa, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un joven identificado como Cristian, de aproximadamente 28 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta particular marca Italika, color azul, con placas de circulación 31A2W4 del estado de Campeche.

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Testigos señalaron que el motociclista se dirigía hacia su domicilio cuando, presuntamente debido al estado inconveniente en el que conducía, se quedó dormido al manubrio, perdió el control de la unidad y se proyectó contra el camellón central. Tras el impacto, salió disparado y quedó tendido entre las jardineras, mientras que la motocicleta permaneció sobre el camellón con diversos daños materiales.

Ciudadanos que presenciaron el accidente acudieron de inmediato para auxiliar al lesionado y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos del Grupo Nova, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista.

Grupo Nova brinda atención prehospitalaria al motociclista. / Por Esto.

Durante la valoración médica, los socorristas confirmaron que Cristian presentaba diversas lesiones y laceraciones en brazos y piernas, algunas de ellas lo suficientemente profundas como para requerir suturas, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Al sitio también acudieron peritos de Tránsito Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance. La motocicleta fue asegurada y remolcada a un corralón, donde permanecerá mientras se llevan a cabo los procedimientos administrativos para el deslinde de responsabilidades.

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