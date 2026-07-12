Se incendia tractocamión a unos metros del puente Zacatal; operador logra ponerse a salvo

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de la Guardia Nacional se registró durante la noche de este sábado sobre la carretera Costera del Golfo, luego del reporte del incendio de un tractocamión a escasos metros de la caseta de cobro del puente Zacatal, en el tramo con dirección hacia la península de Atasta.

De acuerdo con los primeros informes, la pesada unidad, un tractocamión color blanco con caja seca, circulaba aproximadamente a 20 metros de la caseta cuando presuntamente sufrió un cortocircuito en la cabina. En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a propagarse rápidamente, envolviendo el frente del vehículo.

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El operador reaccionó de inmediato y logró descender de la unidad antes de que el fuego consumiera por completo la cabina. Aunque resultó con ligeras quemaduras en el brazo derecho, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que recibió atención en el lugar por parte de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, Guardia Nacional División Carreteras y otras corporaciones de auxilio, quienes trabajaron coordinadamente para sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran la caja del tractocamión o representaran un mayor riesgo para otros automovilistas que transitaban por la zona.

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Pese a la rápida respuesta de los rescatistas, el intenso fuego consumió por completo la cabina de la unidad, dejando pérdidas materiales de consideración. Durante las maniobras, la circulación vehicular presentó afectaciones parciales, mientras los equipos de emergencia realizaban las labores de control y enfriamiento.

Una vez extinguido el incendio, elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar resguardando la zona y en espera de la aseguradora de la unidad pesada para iniciar los trámites correspondientes y el deslinde de responsabilidades, así como el retiro del tractocamión siniestrado. Las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro habría sido provocado por una falla eléctrica en el sistema de la unidad.

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