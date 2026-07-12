Haaland es visto en Miami celebrando tras eliminación de Noruega del Mundial 2026

La sorpresiva eliminación de la Selección de Noruega a manos de Inglaterra dejó uno de los momentos más comentados del Mundial 2026. Sin embargo; pocas horas después de que los noruegos perdieran en los cuartos de final del torneo, Erling Haaland y el resto del equipo fue visto en una fiesta en Miami, Estados Unidos.

Gran parte del plantel noruego fue captado en exclusivo club nocturno en la ciudad estadounidense en una fiesta. Este momento fue grabado por los presentes y rápidamente compartido en redes sociales volviendo las imágenes virales entre los usuarios generando un debate en las plataformas.

Noticia Destacada Erling Haaland tiene un homenaje secreto en Google: cómo activar la animación viral

Así fue captado Haaland celebrando en Miami

El equipo de Noruega y su delantero perdieron contra Inglaterra, sin embargo, horas después fueron vistos de fiesta en el reconocido club nocturno E11EVEN de Miami. Los videos compartidos muestran al atacante muy relajado, bailando y disfrutando de una presentación en vivo del rapero Flo Rida.

#haaland y sus compañeros del equipo Noruego, de fiesta en #miami después de la eliminación, como tiene que ser porque la vida continua y no los aménazan. #usa #fifa pic.twitter.com/A2iB3yJVrX — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) July 12, 2026

En los vídeos compartidos se puede observar al delantero riendo y festejando junto a algunos de sus compañeros, mientras otras personas presentes graban a la selección. Incluso se puede ver al Haaland riendo junto al rapero y compartiendo algunas palabras terminando con un abrazo.

Reacción de los usuarios ante la celebración de Noruega

El acontecimiento desató opiniones divididas en el entorno futbolístico, mientras un sector criticó la falta de "duelo deportivo" tras perder un partido crucial; otros defendieron la postura del delantero argumentando que la vida continúa y que se encontraba en su derecho de disfrutar de su tiempo libre.

Noticia Destacada Noruega sorprende con foto oficial estilo vikingo para el Mundial 2026

Tras su participación dentro del torneo, Erling Haaland consolidó su estatus de superestrella mundial al comandar el ataque de los vikingos, logrando registrar una espectacular marca de 7 goles a lo largo de la competencia, incluyendo actuaciones relevantes ante rivales como Brasil, Senegal e Irak.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal