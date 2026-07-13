Capi Pérez revive rumores de la salida de Pedro Sola de TV Azteca.

El conductor Carlos "El Capi" Pérez ha generado revuelo dentro del mundo del espectáculo al realizar un comentario irónico y polémico que reavivó la polémica relacionada a Pedro Sola y su salida de TV Azteca. La supuesta salida tendría relación con los comentarios del conductor de ‘Ventaneando’ sobre los perros en espacios públicos.

Los comentarios de Sola sobre las mascotas generaron una ola de críticas en redes sociales en donde incluso estrellas se sumaron para señalar que lo dicho por el conductor estuvo de más. Llevando a que algunos usuarios solicitarán la salida de Pedro de la televisora.

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¿Cómo fue que Capi Pérez reavivó los rumores de la salida de Pedro Sola?

Los comentarios del Capi Pérez tuvieron lugar durante una emisión en vivo espacio en donde fiel a su estilo satírico y bajo su personaje de "Margarita de Recursos Humanos"; realizó una referencia sobre la posibilidad de ofrecer un contrato permanente por la supuesta salida de Pedrito Sola.

"El contrato vitalicio se va a lograr. Sobre todo porque nos queda uno disponible, el de Pedro Sola, ya no lo vamos a tener. No se crean, tenemos otro". comentó el comediante en vivo. Aunque las palabras del conductor se dieron en un ambiente de broma, el trasfondo de sus declaraciones no pasó desapercibido.

¿Por qué Pedro Sola se encuentra en medio de la polémica?

Días antes, el presentador Pedrito Sola de 79 años provocó una ola de rechazo e indignación en redes sociales tras expresar al aire que le daban "ganas de aventar carne envenenada" en espacios pet-friendly; incluso expresó que sentía deseos de "darle un balazo a los dueños" que transportaban a sus mascotas en carriolas.

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A raíz de esta polémica y aunque dio una disculpa formal, diversos sectores de la audiencia y organizaciones de derechos animales exigieron formalmente a TV Azteca su salida del aire. A pesar de que formalmente sigue trabajando con la televisora, rumores han señalado que la salida de Pedrito Sola podría ser una realidad.

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