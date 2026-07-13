Juan Osorio asegura que no va a volver a trabajar con Pablo Montero y revela los motivos

El productor de telenovelas Juan Osorio es uno de los más exitosos de los últimos años, donde ha tenido la oportunidad de trabajar con todo tipo de actores. Sin embargo, ha sorprendido al revelar las personalidades con las que no volvería a trabajar.

Entre los nombres que reveló el producto, se encuentra el de Pablo Montero, quien es uno de los famosos con los que no le gustaría volver a trabajar, revelando los problemas de alcohol que tiene el actor.

Recordemos que el cantante, fue el protagonista de la bioserie de Vicente Fernández en 2022, donde hubo mucha polémica por la participación del actor y algunos problemas que se filtraron a los medios de comunicación.

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¿Por qué Juan Osorio no volvería a trabajar con Pablo Montero?

Ante esta situación, el productor habló de los problemas que enfrentó para llegar a ser el gran productor, entre ellos algunos con ciertos actores, entre ellos Pablo Montero, quien aseguró tiene actitudes que no son correctas y ausencias por el consumo de alcohol.

“Estoy muy lastimado, me falló, confié en él. Tú no puedes dejar responsable una serie en el último día, el último final, dejarte colgado y que te gane el vicio o la parranda, no puedes. Es una falta de respeto. Y me dolió mucho porque yo luché mucho porque él fuera el protagonista y me lastimó como ser humano"

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