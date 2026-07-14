Latin Lover entra a cirugía y pide oraciones: “pídanle al de arriba que todo salga bien”

Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, ha vuelto a ingresar al hospital y solicitó el apoyo espiritual de sus seguidores antes de someterse a una nueva intervención quirúrgica. La noticia ha sorprendido a sus seguidores que rápidamente cuestionaron el estado de salud del exluchador.

Fue por medio de sus redes sociales que el también actor y conductor de televisión compartió una fotografía de él desde el hospital. La publicación fue rápidamente comentada por compañeros del medio y fanáticos que mostraron su apoyo ante la situación que vive Manuel Reséndez.

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¿Qué se sabe de la cirugía de Latin Lover?

Poco antes del mediodía de este martes 14 de julio de 2026, Latin Lover compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde se le puede ver recostado en una camilla de hospital, el exluchador portaba una bata de paciente y una pulsera plástica de identificación en su muñeca.

Junto a la imagen que Latin Lover compartió, se incluyó un texto en el que, a pesar de mostrarse sereno, admitió los riesgos implícitos de este tipo de procedimientos y solicitó el apoyo de su público: "Una raya más al tigre... Deséenme suerte, pídanle al de arriba que todo salga bien, por favor. Entramos al quirófano a las 12 del mediodía... nos vemos pronto, si Dios quiere".

Tras esto, no se sabe más de la situación del actor, se espera que en próximas horas Latin Lover de algunas actualizaciones sobre su estado de salud y las razones detrás de esta intervención quirúrgica.

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