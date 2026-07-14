Detectan 51 inmuebles en riesgo en el Centro Histórico de Carmen

Al menos 51 inmuebles del Centro Histórico de Ciudad del Carmen están identificados en condiciones de abandono o deterioro, de acuerdo con un estudio del Colegio de Ingenieros Civiles de Campeche.

El diputado Jorge Pérez Falconi (Distrito 9) informó que este diagnóstico dará paso a una iniciativa de ley para el rescate de los centros históricos en todos los municipios del estado.

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Las principales afectaciones corresponden a techumbres colapsadas, fachadas con desprendimientos y construcciones abandonadas. Entre los casos más graves se encuentra la Casa del Niño Artillero, inmueble histórico vinculado con la Independencia de México.

El estudio advierte que algunos inmuebles presentan riesgo de colapso, especialmente aquellos con vigas de madera deterioradas por el tiempo y las lluvias, lo que representa un riesgo para transeúntes.

La propuesta de ley contempla:

Incentivos fiscales para propietarios de inmuebles históricos, promoviendo su rehabilitación .

para propietarios de inmuebles históricos, promoviendo su . Creación de un Fondo para Rescates y un Consejo de Regeneración Urbana , integrado por el INAH , arquitectos, ingenieros y sociedad civil.

y un , integrado por el , arquitectos, ingenieros y sociedad civil. Elaboración de un manual de tipología con criterios de intervención en inmuebles patrimoniales.

con criterios de intervención en inmuebles patrimoniales. Aplicación de la figura de afirmativa ficta si las autoridades no emiten resolución en 30 días, siempre que los proyectos cumplan requisitos.

Pérez Falconi afirmó que la iniciativa busca sustituir el enfoque punitivo hacia los propietarios por un modelo de incentivos, preservando la identidad de las ciudades, fortaleciendo la economía local y ampliando las oportunidades turísticas.