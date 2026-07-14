Mototaxi sin placas y auto con polarizado prohibido terminan en el corralón en Hopelchén

La policía municipal aplicó mano dura este martes contra una unidad del servicio público del transporte público en la modalidad de mototaxi, detuvo a su conductor en pleno centro de la ciudad porque la unidad no contaba con placas de circulación y el responsable tampoco tenía sus documentos en regla.

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De acuerdo a información obtenida, alrededor de las 13 horas de este martes, circulaba un mototaxi de color blanco sin placas en la avenida del centro de la ciudad, cuando elementos policiacos a bordo de la patrulla 0849 lo visualizaron y le marcaron el alto a un costado de la Parroquia de San Antonio de Padua.

Al pedirle al conductor sus documentos, no tenía la tarjeta de circulación del mototaxi y por consiguiente sin placas, y tampoco el conductor mostró su licencia de conducir, por lo que fue infraccionado por ambas violaciones a la Ley de Vialidad, y al lugar llegó una grúa que subió la unidad de transporte de pasaje y lo trasladó al corralón de la ciudad.

Al centro llegaron algunos mototaxistas, pero al ver que su compañero infringió la Ley, optaron mejor por no intervenir.

Un policía municipal informó al reportero de Por Esto, que el conductor pidió en renta la unidad a un particular quien no ha puesto en orden su mototaxi, y ahora él pagará los platos rotos.

El automóvil tenía polarizado no permitido. / Mauriel Koh

Por otro lado, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche en coordinación con la policía municipal, instaló este martes un filtro para la revisión de documentos de conductores y sus unidades en el tramo estatal Xcupil Hopelchén, y como un vehículo fue remitido al corralón de la ciudad de Hopelchén, por infringir la Ley de Vialidad.

Con información proporcionado por la policía municipal, ese vehículo fue detenido y puesto a disposición de la corporación policiaca por circular con un polarizado no permitido por la autoridad, además su conductor tenía licencia vencida.

Se trata del vehículo de la marca Kia Forte, color Silky Silver, placas de circulación DKH976B del Estado de Campeche, Modelo 2024, Serie 3KPF14BD1RE690649, conducido por L. L. S., quien fue infraccionado por infringir la ley dos veces.

El vehículo fue remitido al corralón de la ciudad de Hopelchén por medio de una grúa, por otro lado, la policía municipal exhortó a los conductores a tener sus documentos en regla, al igual de las unidades que manejan.

JGH