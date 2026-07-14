Mantenimiento de la CFE deja sin luz a comunidades de la región de Dzibalchén, en Hopelchén

Por realizar trabajos de mantenimiento a su infraestructura del tendido eléctrico, poda de árboles y cambio de algunos transformadores, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, dejó sin energía eléctrica a toda la región de Dzibalchén, y hasta las 13 horas, los habitantes de esa zona llevaban más de seis horas sin ese importante servicio.

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De acuerdo a información proporcionada por pobladores de las comunidades de Dzibalchén e Iturbide, el suministro de la energía eléctrica se vio interrumpido desde las 7 de la mañana, y supuestamente por el servicio de mantenimiento de la CFE a su infraestructura.

Los trabajos iniciaron en la localidad de Dzibalchén, cabecera de la junta municipal con el mismo nombre, y también abarcó al tendido eléctrico en el tramo Dzibalchén Iturbide, en donde también fueron podados varios árboles cuyas ramas caían o estaban dentro de los cables de alta y media tensión.

Trascendió que, para esos trabajos, la CFE tenía que interrumpir el servicio de la electricidad en esa zona del noreste del municipio afectando también a las comunidades de Ramón Corona, Iturbide y El Pedregal, respectivamente.

Los trabajos incluyeron poda de árboles y cambio de transformadores. / Mauriel Koh

Por esos trabajos, la empresa de clase mundial no avisó a la comunidad de esos trabajos y por consiguiente en la suspensión de la energía eléctrica, y solamente lo hizo la edil de la junta municipal de Dzibalchén, Ocelli Pech Uc, quien lo publicó en sus redes sociales, principalmente en el Facebook en donde dio a conocer el aviso, pero, la información no llegó a mucha gente, principalmente de las personas adultas mayores.

Sin embargo, al no estar enterada la mayoría de la población los reportes en redes sociales no se hicieron esperar, y usuarios de Facebook reclamaron a la CFE que no tenían servicio.

Se averiguó que, la CFE realizó cambios de algunos postes en mal estado, también de transformadores y de tendido eléctrico, y hasta las 14:30 horas, el servicio no se había restablecido en esa zona de Los Chenes.

De igual manera, esos poblados también se quedaron sin agua potable porque simple y sencillamente los equipos de bombeo sumergible no podían funcionar, y también se vieron afectados pequeños propietarios de tiendas de abarrotes, carnes frías y otros productos que requieren refrigeración.

JGH