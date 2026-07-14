Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Playas de Cancún con poco sargazo: ¿Cuáles son y cómo llegar a ellas?

Campeche

Mantenimiento de la CFE deja sin luz a comunidades de la región de Dzibalchén, en Hopelchén

Trabajos de mantenimiento de la CFE dejaron sin energía eléctrica y sin agua potable a varias comunidades de Dzibalchén, en Hopelchén, durante más de seis horas.

Por Mauriel Koh

14 de jul de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

La CFE suspendió el suministro eléctrico en la región de Dzibalchén para dar mantenimiento a su red e infraestructura.
La CFE suspendió el suministro eléctrico en la región de Dzibalchén para dar mantenimiento a su red e infraestructura. / Mauriel Koh

Por realizar trabajos de mantenimiento a su infraestructura del tendido eléctrico, poda de árboles y cambio de algunos transformadores, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, dejó sin energía eléctrica a toda la región de Dzibalchén, y hasta las 13 horas, los habitantes de esa zona llevaban más de seis horas sin ese importante servicio.

Mototaxi sin placas fue enviado al corralón en Hopelchén.

Noticia Destacada

Mototaxi sin placas y auto con polarizado prohibido terminan en el corralón en Hopelchén

De acuerdo a información proporcionada por pobladores de las comunidades de Dzibalchén e Iturbide, el suministro de la energía eléctrica se vio interrumpido desde las 7 de la mañana, y supuestamente por el servicio de mantenimiento de la CFE a su infraestructura.

Los trabajos iniciaron en la localidad de Dzibalchén, cabecera de la junta municipal con el mismo nombre, y también abarcó al tendido eléctrico en el tramo Dzibalchén Iturbide, en donde también fueron podados varios árboles cuyas ramas caían o estaban dentro de los cables de alta y media tensión.

Trascendió que, para esos trabajos, la CFE tenía que interrumpir el servicio de la electricidad en esa zona del noreste del municipio afectando también a las comunidades de Ramón Corona, Iturbide y El Pedregal, respectivamente.

Los trabajos incluyeron poda de árboles y cambio de transformadores.
Los trabajos incluyeron poda de árboles y cambio de transformadores. / Mauriel Koh

Por esos trabajos, la empresa de clase mundial no avisó a la comunidad de esos trabajos y por consiguiente en la suspensión de la energía eléctrica, y solamente lo hizo la edil de la junta municipal de Dzibalchén, Ocelli Pech Uc, quien lo publicó en sus redes sociales, principalmente en el Facebook en donde dio a conocer el aviso, pero, la información no llegó a mucha gente, principalmente de las personas adultas mayores.

Sin embargo, al no estar enterada la mayoría de la población los reportes en redes sociales no se hicieron esperar, y usuarios de Facebook reclamaron a la CFE que no tenían servicio.

Se averiguó que, la CFE realizó cambios de algunos postes en mal estado, también de transformadores y de tendido eléctrico, y hasta las 14:30 horas, el servicio no se había restablecido en esa zona de Los Chenes.

De igual manera, esos poblados también se quedaron sin agua potable porque simple y sencillamente los equipos de bombeo sumergible no podían funcionar, y también se vieron afectados pequeños propietarios de tiendas de abarrotes, carnes frías y otros productos que requieren refrigeración.

JGH

Te puede interesar