¿Dónde están las campañas contra el VIH?”, cuestiona la Comisión de Salud del Congreso

La Comisión de Salud del Congreso del Estado calificó como preocupante el reciente repunte de casos de VIH en Campeche y exigió a la Secretaría de Salud estatal (SSa) reactivar de manera inmediata las campañas permanentes de prevención e información sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), especialmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La postura surge luego de que la SSa Federal confirmara nueve nuevos diagnósticos en siete días, para un total de 72 casos en 2026.

La diputada Delma Rabelo Cuevas, tercera vocal de la Comisión, advirtió que aunque el acumulado anual representa una disminución de 22.6% respecto a 2025, el incremento semanal es una señal de alerta que no debe minimizarse. “Nueve casos en una sola semana obligan a encender las alertas y actuar antes de que el problema crezca”, sostuvo.

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Cuestionó la ausencia de las campañas de prevención que antes recorrían escuelas, colonias y comunidades, y alertó que actualmente los jóvenes están expuestos a un bombardeo de información falsa en redes sociales sobre sexualidad y ETS.

Consideró que la falta de información científica y segura por parte de las autoridades sanitarias representa una grave omisión, que puede traducirse en diagnósticos tardíos o ausencia de medidas de prevención.

Hizo un llamado al titular de la SSa local, Orlando Alvarado Rivadeneyra, para que coloque la prevención como prioridad y restablezca campañas permanentes en planteles educativos, informando sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos y de protección.

Finalmente, advirtió que la prevención requiere recursos suficientes, lamentando que año con año el presupuesto de salud sea reducido. Señaló que será indispensable fortalecer la inversión pública para garantizar programas efectivos de información, pues recortar recursos significa exponer a la población a enfermedades prevenibles.