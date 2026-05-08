Latin Lover sale en defensa de 'El Patrón', luego ser detenido por agredir a su esposa

Durante el mes de abril, el luchador Alberto del Río, mejor conocido como ‘El Patrón’, vivió una fuerte polémica legal. Incluso, fue detenido por las autoridades de San Luis Potosí, esto después de que agrediera a su esposa Mary Carmen Rodríguez.

Sin embargo, después de varios días se dio a conocer que ambas partes llegaron a un acuerdo y el famoso quedó en completa libertad, aunque la polémica sigue dando de qué hablar en las redes sociales.

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Tras todo el escándalo, ‘El Patrón’ decidió retomar su carrera generando una ola de comentarios entre los usuarios, por lo que su colega de profesión, Latín Lover salió en defensa de su compañero.

¿Qué dijo Latín Lover sobre la polémica que vivió ‘El Patrón’?

Sus palabras fueron compartidas por el periodista Gabriel Cuevas, quien publicó la declaración de Latín Lover, quien mencionó que estaba bien si tenía trabajo.

"Yo me reservo el comentario sobre él y solamente te digo que estoy en contra de la agresión a la mujer. Si tiene trabajo, qué bueno, ¿para qué hacer leña del árbol caído?”

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La polémica ha sido comentada por varias personalidades de la farándula, donde las opiniones han sido completamente divididas.

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