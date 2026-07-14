Playas de Cancún con poco sargazo: ¿Cuáles son y cómo llegar a ellas?

Debido a la presencia de sargazo en el Caribe Mexicano, las playas que son un atractivo principal, sobre todo de Cancún, se han visto afectadas y por ende han ahuyentado al turismo.

Aunque algunas cuentan con presencia de mucha macroalga, otras en la ciudad solo con poca cantidad, siendo en total 11 según sargazo.info.

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Playas con poco sargazo

Playa del Niño

Puerta del Mar

Puerto Cancún

Playa Las Perlas

Playa Langosta

Playa Tortugas

Playa Caracol

Playa Marlín

Playa Ballenas

Playa Delfines

Punta Nizuc

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¿Cómo llegar?

En caso de encontrarse en el aeropuerto de Cancún, se cuenta con varias opciones de transporte, pero el más accesible es por medio de los autobuses de ADO.

Esta opción tiene un costo de un poco más de 100 pesos y cuenta con una ruta directa a la Zona Hotelera, aunque dependiendo de su punto final, se podrá llegar a algunas playas ya que llega hasta la Plaza La Isla.

En caso de no contar con una en específico en su ruta, se pueden tomar los camiones públicos R-1 y R-2.

Desde el centro solo es necesario tomar estos mismos transportes que tienen un costo de 12 pesos por persona.