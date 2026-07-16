Realizan nuevas diligencias en vivienda de la SM 95 de Cancún donde encontraron cinco cráneos humanos

Elementos de diversas corporaciones de seguridad realizaron este viernes nuevas diligencias en un domicilio de la Región 95 de Cancún, donde días atrás fue ejecutado un cateo durante el que fueron localizados cinco cráneos humanos e identificaciones personales.

El operativo se desarrolló en un inmueble ubicado sobre la calle 8, entre la calle 111A, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del área especializada en búsqueda de personas, quienes ingresaron al predio para continuar con las investigaciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, las diligencias derivan del cateo efectuado durante la madrugada de hace dos días, cuando las autoridades aseguraron cinco cráneos humanos y diversos documentos de identificación, cuyo origen y posible relación con otros hechos son materia de investigación.

En el lugar se encontraba una mujer que dijo ser familiar del hombre detenido tras el cateo. La entrevistada aseguró que los cráneos formaban parte de objetos utilizados en prácticas religiosas vinculadas al Palo Mayombe, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado de manera oficial los avances de las investigaciones ni el resultado de las diligencias realizadas este viernes.