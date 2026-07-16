Vientos derriban árboles y destruyen el baño de una abuelita en Felipe Carrillo Puerto: VIDEO

Una mujer de 85 años vivió momentos de angustia luego de que dos árboles cayeran sobre el baño de su vivienda en la comunidad de X-Hazil Sur, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, a consecuencia de los fuertes vientos y lluvias asociados al paso de la onda tropical número 19.

La afectada, identificada como Agustina Rivas Ku, relató que se encontraba a punto de almorzar junto con su hija y su nieto cuando comenzó una intensa lluvia acompañada de rachas de viento que, en cuestión de minutos, derribaron un árbol de tzalam y otro de guarumbo sobre la estructura del baño.

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La caída de los árboles destruyó el techo de concreto del sanitario y provocó un fuerte estruendo que obligó a la familia a resguardarse en su vivienda de madera con techo de huano hasta que cesó la tormenta. Además, el servicio de energía eléctrica se interrumpió durante el fenómeno.

La mañana siguiente, personal de la Dirección de Protección Civil acudió al domicilio para retirar las ramas y troncos que permanecían sobre la construcción. Con apoyo de machetes y motosierras, los trabajadores realizaron las labores durante más de dos horas hasta liberar por completo el área afectada.

Tras la inspección, el personal recomendó a la familia no utilizar el baño, debido al riesgo de colapso de la estructura.

Ante esta situación, doña Agustina solicitó el apoyo de las autoridades para reconstruir el sanitario, ya que quedó severamente dañado y representa un riesgo para ella y sus familiares.